DEAŞ'a Operasyon: 100 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ’a Yönelik Operasyonlar Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan Gürz-41 ve Gürz-42 operasyonları sonucunda 100 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, 24 ilde gerçekleştirildi ve önemli bir başarı elde edildi.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere 24 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya platformları üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, operasyonlar neticesinde çeşitli örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Terörle Mücadele Stratejisi

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede önceliklerinin "terörü kaynağında yok etme" stratejisi olduğunu belirterek, emniyet, jandarma ve istihbarat birimleriyle birlikte kararlılıkla mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve başarılı operasyonlara imza atan kahraman polisler ile jandarmayı tebrik etti.