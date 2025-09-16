DEAŞ Finansmanı İddiası: Al Hayrat Derneği Operasyonu — 8 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Al Hayrat Derneği aracılığıyla terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen kişiler hakkında operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek 8 şüpheliyi yakaladı; 1 şüpheli ise firari durumda.

Soruşturmanın detayları

Soruşturma kapsamında, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile MASAK'a gönderilen bilgi ve incelemeler sonucu, İsviçre'de "terörizmin finansmanı" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer ile Türkiye'de ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiye'deki aileleri ile tutukluların ailelerine para, kira, giyim ve gıda gibi yardımlarda bulundukları belirlendi.

Soruşturmada ayrıca şüphelilerin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ üyesi kadınlara maddi yardım sağlamak için "infak" adı altında para topladıkları ve dernek kurucusu Merve Nur Okçuoğlu'nun hesabını vererek kendisine gönderilen paraları topladığı tespit edildi.

MASAK'tan edinilen bankacılık verilerinde ise, hakkında adli işlem kaydı bulunan kişilerle şüpheliler arasında para transferleri bulunduğu anlaşılmıştır.

Operasyon ve gözaltılar

Savcılık, toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet birimlerinin İstanbul ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı; firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam etmektedir.