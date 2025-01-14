DEAŞ ile Mücadelede Yeni Suriye Yönetimi Neden Önemli?

DEAŞ ile Mücadelede Yeni Şam Yönetimi Neden Önemli?

Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, yeni Şam yönetiminin DEAŞ sorununu çözmedeki rolünü AA Analiz için kaleme aldı. Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, Suriye topraklarının ulusal güvenliğini sağlamak ve toplumsal yapıyı güçlendirmek adına çaba göstermekte. Bu bağlamda, Esed rejmesini deviren farklı grupların bir araya gelerek yenilikçi bir devlet yapısını inşa etmesi büyük önem taşımaktadır.

PKK/YPG’nin Tehditleri ve Yeni Yönetimin Stratejisi

Yeni Şam yönetimi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini ön planda tutarak, PKK/YPG’nin yarattığı tehditlerle başa çıkma çabası içindedir. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin varlığı, yeni yönetimin birlik ve güvenlik hedeflerini zorlaştırmaktadir. Bunun yanı sıra, Fırat’ın doğusundaki Arap halkının PKK/YPG'den gördüğü baskılar artarak devam etmekte, bu durum da Suriye'nin ulusal güvenlik yapısını bozmaktadır.

DEAŞ’a Karşı Etkin Bir Mücadele İçin Gereklilikler

DEAŞ, sadece bölgede bir terör tehdidi olarak değil, aynı zamanda Suriye'nin yeniden inşası sürecine de olumsuz etki eden bir faktördür. Yeni Şam yönetimi, farklı askeri güçleri birleştirerek oluşturacağı milli orduyla DEAŞ’a karşı etkin bir mücadele gerçekleştirebilir. PKK/YPG'nin uluslararası destekle güçlenen yapısı, bu mücadeleyi daha da karmaşık hale getirmektedir.

Türkiye’nin Rolü ve Destek Politikasının Önemi

Türkiye, yeni Suriye yönetimine destek vererek, bölgede güvenliği sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle PYD/PKK'nın tehditlerine karşı Suriye Milli Ordusu (SMO) ile iş birliği yaparak, DEAŞ’la mücadele kapasitesinin artırılmasını öneriyor. Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak adına Suriye’nin kuzeyinde operasyon başlatabileceğini de ortaya koymuş durumda.

Tüm bu gelişmeler ışığında, yeni Şam yönetimi, DEAŞ ile mücadelede bir ana aktör olarak öne çıkmakta ve uluslararası sistem içerisinde Suriye'nin istikrarını sağlamaya yönelik adımlar atmaktadır.