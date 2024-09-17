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Dedemin Gözyaşları Filminin Gala Töreni Kanyon AVM'de Gerçekleşti

Yeni film "Dedemin Gözyaşları" galası Kanyon AVM'de yapıldı. Filmde aile sevgisi ve mücadele teması işleniyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:57
Dedemin Gözyaşları Filminin Gala Töreni Kanyon AVM'de Gerçekleşti

"Dedemin Gözyaşları" Filminin Galası Yapıldı

Büyük bir umut ve sevgiyle bezeli "Dedemin Gözyaşları" filmi, torununu hayatta tutmak için mücadele eden bir dedenin hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Gala töreni, İstanbul'un popüler alışveriş merkezlerinden Kanyon AVM'de düzenlendi.

Başrol Oyuncusunun Açıklamaları

Galada konuşma yapan ünlü oyuncu Halil Ergün, "Bu projede çok mutluyuz. Meselemiz evlatlarımız, çocuklarımız" diyerek, filmle iletmek istedikleri önemli duyguları aktardı.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Ayrıca filmin diğer önemli ismi Aliye Uzunatağan ise, "Bu film bir sosyal sorumluluk projesi. Çorbada biz de tuzumuzu kattık" ifadelerini kullanarak filmdeki rollerinin anlamını vurguladı.

Çocuk Oyuncunun Umut Verici Mesajı

Filmin genç yıldızı Ali Kürşat Uzun, "Bu film yalnızca bir sanat eseri değil, lösemili çocuklar ve onların fedakar aileleri için umut kaynağı olacak. Umarım gişe başarısı elde ederiz," şeklinde duygularını dile getirdi.

Yönetmenin Süreç İçindeki Zorlukları

Film hakkında bilgi veren yönetmen İhsan Taş, projeyi hayata geçirmekte karşılaştıkları zorlukları ifade ederek, "Yaklaşık 5 yıl önce çok büyük emek verdik. Ancak pandemi ve depremler nedeniyle vizyonumuzu ertelemek zorunda kaldık," diye konuştu.

Deneyimli Oyuncuların Yorumları

Oyuncu Cem Kılıç, "Usta oyuncularla birlikte çalışmak harikaydı. Senaryo çok etkileyiciydi ve filmde insanlık temalarını ön plana çıkarıyor," diyerek projeye olan değerini belirtti.

Film Hakkında Kısa Bilgi

Taş Film ve Öndeş Yapım ortaklığında gerçekleşen filmde, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Elif Kaya gibi birçok yetenekli isim de yer alıyor.

Filmin Dram Dolu Konusu

Dram türündeki film, trajik bir olay sonucunda ana karakterin dedesiyle olan bağını ve mücadelelerini anlatıyor. Henüz bebekken anne ve babasını kaybeden Mustafa, dedesi Kemal ile birlikte sevgi dolu bir hayat sürer ancak 10 yaşında lösemiye yakalanır. Bu süreçte, dedesi ve çevresindeki insanların desteği ile hastalıkla savaşır.

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