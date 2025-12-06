Defne'de Samanlık Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı
İtfaiyenin hızlı müdahalesi yerleşimi korudu
HATAY (İHA) – Hatay’ın Defne ilçesi Hancağız Mahallesi’nde bulunan bir ahırın samanlık bölümünde yangın çıktı.
Saman balyalarının yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında saman balyaları zarar gördü.
