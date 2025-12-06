Defne'de Samanlık Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'nde çıkan samanlık yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:14
İtfaiyenin hızlı müdahalesi yerleşimi korudu

HATAY (İHA) – Hatay’ın Defne ilçesi Hancağız Mahallesi’nde bulunan bir ahırın samanlık bölümünde yangın çıktı.

Saman balyalarının yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında saman balyaları zarar gördü.

