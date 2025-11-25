Deha, 53. Uluslararası Emmy'de 'En İyi Telenovela' Ödülünü Kazandı

Ay Yapım'in Deha'sı 53. Uluslararası Emmy'de 'En İyi Televizyon Dizisi (Telenovela)' seçildi

New York'ta düzenlenen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde, Ay Yapım imzalı Türk dizisi Deha (The Good & The Bad) En iyi Televizyon Dizisi (Telenovela) kategorisinde ödüle layık görüldü. Yapım, Show TV ekranlarında yayımlanmıştı.

ABD dışında üretilen yapımları ödüllendiren Uluslararası Emmy Akademisi'nin seçkisi arasında Türkiye bu yıl önemli bir başarı elde etti. Türkiye, Brezilya ve İspanya'dan finalistlerin yarıştığı kategoride birinciliğe ulaşan Deha, Türk televizyon yapımlarının uluslararası arenadaki etkisini yeniden ortaya koydu.

"Türkiye'yi temsil etmek büyük onur"

Ödül açıklamasının ardından yönetmen Umut Aral İHA'ya yaptığı açıklamada ekip adına teşekkür ederek, Türkiye'yi temsil etmekten duydukları gururu vurguladı: Bugün bir de öğretmenler günü. Açıkçası ben bunu büyük hocam Mithat Alam'a da adamak etmek istiyorum.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli tören sırasındaki duygularını şöyle paylaştı: Çok heyecanlıyım, ben çok heyecanlandım yani. Tahmin etmedim bu kadar heyecanlanacağımı açıkçası. Çok keyifli bir süreç tabii ki bizim için. Teşekkür ederiz yapımcımıza. Hem ülkemizdeki hem tüm dünyada bizi izleyen bütün seyircilere en başta. Bence en önemli şey bu yani. Biz bir şeyler yapıyoruz ve bu karşılık buluyor aslında. Kendilerini dahil ettikleri için hikayelere izleyenler o yüzden galiba karşılık da bulabiliyor. Hem onları hem ülkemizi durdurabildiğimiz için ben çok mutluyum şahsen.

Senarist Damla Serim ise ekip ruhuna dikkat çekerek, Çok güzel bir duygu ülkemizi temsil ediyor olmak, ayrıca hep beraber bir ekip olarak çalıştık. Burada olmak harika dedi.

Gecede öne çıkan diğer yapımlar

Törende dünyanın dört bir yanından 26 ülkeden 64 aday yarıştı. Drama Dizisi dalında ITV Studios'un Disney+ için hazırladığı İngiliz yapımı Rivals büyük ödülün sahibi oldu. Belgesel ödülünü BBC için Expectation Entertainment tarafından hazırlanan Birleşik Krallık yapımı Hell Jumper aldı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne, Alea Media ve Disney+ ortak yapımı İspanya dizisi Yo, adicto'daki performansıyla Oriol Pla layık görüldü.

Komedi kategorisinde İngiltere'den Big Talk Studios'un Ludwig adlı yapımı, Çocuklar: Gerçek ve Eğlence dalında Almanya ortak yapımı Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?, Çocuklar: Canlı Çekim kategorisinde Birleşik Krallık yapımı Fallen, Çocuklar: Animasyon bölümünde ise Avustralya'dan Ludo Studio'nun Bluey ödül kazandı. Senaryosuz Eğlence dalında ödül Danimarka'dan Metronome Productions tarafından TV 2 Danmark için hazırlanan Shaolin Heroes programına gitti.

TV Filmi/Mini Dizi kategorisinin kazananı Birleşik Krallık yapımı Lost Boys & Fairies olurken, Haber dalında Al Jazeera Haber Direktörlüğü'nün Katar yapımı Gaza, Search for Life çalışması ödül aldı. Spor Belgeseli ödülü You First Originals'ın İspanya yapımı Her Şey Bitti: İspanyol Futbolunu Değiştiren Öpücük adlı belgeseline verildi. Güncel Olaylar kategorisinde Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza öne çıktı. Kısa Dizi ödülü Kanada'dan KOTV'nin yapımı La mediatricene giderken, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Birleşik Krallık yapımı Until I Kill You dizisindeki performansıyla Anna Maxwell Martin yılın en başarılı oyuncusu seçildi. Sanat Programları ödülü ise Japonya Yayın Kurumu NHK'nın hazırladığı Ryuichi Sakamoto: Last Days belgeseline verildi.

Törende Gazze hassasiyeti öne çıktı

Bu yılki törende Gazze'deki insani krize ilişkin çalışmalar dikkat çekti. Güncel Olaylar kategorisinde Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza, Haber kategorisinde ise Katar merkezli Gaza, Search for Life ödül aldı; her iki yapım da çatışmanın siviller üzerindeki etkilerini vurguladı.

Haber kategorisinde ödül kazanan Gaza, Search for Life çalışmasının muhabiri Fairouz Ziani ödül sonrası İHA'ya yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek, Bu ödül, Gazze halkı ve tüm iyi amaçlar için daha fazla şey yapmamız gerektiği anlamına geldiği için büyük bir onur ve sorumluluk duyuyoruz dedi.

