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Deliriyum: Dijital Çağı Sorgulayan Dans Gösterisinin Prömiyeri Gerçekleşti

Devlet Opera ve Balesi'nin festivalinde 'Deliriyum' gösterisi, dijitalleşmenin insan kimliği üzerindeki etkilerini sorguladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 09:49
Deliriyum: Dijital Çağı Sorgulayan Dans Gösterisinin Prömiyeri Gerçekleşti

Dijital Çağı Sorgulayan 'Deliriyum' Dans Gösterisinin Prömiyeri

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında, modern dans gösterisi 'Deliriyum''un dünya prömiyeri yapıldı.

Gösteri ve Teması

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından sahnelendi. Bu yapıtta, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın insan bedeni ile kimliği üzerindeki etkileri ele alınıyor. Gösteri, düşünerek hareket eden insandan, izleyerek ve konuşarak var olan insana, ardından algoritmalarla yönlendirilen bireye dönüşüm sürecine odaklanıyor.

Deliriyum Kavramı

Adını tıpta bilinç karışıklığını tanımlayan 'deliryum' teriminden alan eser, dijital çağda benlik algısının nasıl değiştiğini ve gerçeklik duygusunun bulanıklaştığını sorguluyor. Sahnede, dijital ekranlar ve algoritmalarla etkileşimde bulunan 13 dansçı, kendi varlıklarını boşlukta arıyor.

Koreografi ve Tasarım Ekibi

Modern dans sanatçısı ve koreograf Canberk Yıldız tarafından sahneye konulan 'Deliriyum''un müzik-ses tasarımı Onur Seçki, görsel tasarımı Emir Ünalan, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe tarafından gerçekleştirildi. Eserin kostümleri, Yargıcı'nın döngüsel tasarım anlayışı ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kolektif biçimde hazırlandı.

Dansçı Kadrosu

Sahnede, Alper Marangoz, Anna Zesakes, Berk Can Ceylan, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Evrim Akyay, Kamola Rashidova, Mert Aksu, Miray Bacı, Taner Güngör, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü, Ahmet Servet Şahin, Buse Ercan, Destan Daştan ve Gökçe Aksu isimli dansçılar performans sergiledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali"nde modern dans gösterisi "Deliriyum"un dünya prömiyeri yapıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali"nde modern dans gösterisi "Deliriyum"un dünya prömiyeri yapıldı.

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