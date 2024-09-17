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DEM Parti'den İşçi Sorunlarına Dikkat Çekildi

Koçyiğit, kamu emekçilerinin zorlu yaşam koşullarını ve işçi eylemlerini gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:25
DEM Parti'den İşçi Sorunlarına Dikkat Çekildi

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, İşçi Sorunlarına Değindi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, düzenlediği basın toplantısında, işçi hakları ve yaşam şartları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Koçyiğit, kamu emekçilerinin yaşadığı zorlukları dile getirerek, "Maaşının yüzde 80'ini konut için harcayan bir kamu emekçisi, ne yiyip ne içecek? Artan kırtasiye giderleriyle çocuğunu nasıl okula gönderecek?" şeklinde sordu.

İşçi Eylemleri ve Güvencesizlik

Koçyiğit, Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin eylem yaptığını belirterek, işçilerin hakları konusunda yanlarında olduklarını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin "işçi mezarlığına" döndüğünü savunarak, 2023 yılında yalnızca ağustos ayında 179 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polonez Fabrikası Örneği

İstanbul'da bulunan Polonez fabrikası önünde işçilerin eylem yaptığını ve polis müdahalesine maruz kaldıklarını dile getiren Koçyiğit, "Gözaltına alınan Polonez işçilerine ters kelepçe takanların, patronlarla nasıl ilişkileri var? Kamuoyu bunu merak ediyor," şeklinde bir eleştiri yöneltti.

Yasakçı Anlayış ve Sosyal Yardımlar

Koçyiğit, işçi grevlerinin yasaklanmasını 12 Eylül döneminin yasakçı mantığının bir uzantısı olarak nitelendirirken, sosyal yardıma muhtaç hane sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı. Maddi durumu kötü olan ailelere yapılan yardımdan yararlanan çocuk sayısının ise 172 bine ulaştığını belirtti.

Orta Vadeli Program ve Ekonomik Eleştiriler

Koçyiğit, Orta Vadeli Program (OVP) açıklamalarını da eleştirerek, ekonomik büyümenin yanı sıra işsizlik, enflasyon gibi konularda çelişkili ifadeler kullanıldığını öne sürdü. "Hakikat, çarşıda, pazarda, işçinin gündelik yaşamında," diyerek, mevcut ekonomik durumun toplumda yarattığı etkileri vurguladı.

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