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DEM Parti'den Mehdi Öztüzün'e İhraç Kararı

DEM Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile birlikte görüldüğü fotoğrafın ardından partisinden ihraç edildi.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:10
DEM Parti'den Mehdi Öztüzün'e İhraç Kararı

Mehdi Öztüzün’ün, rakip parti adayı ile olan fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması, siyasi dayanışmanın sınırlarını zorlayan bir hareket olarak görüldü ve partisi tarafından ihraç edilmesine yol açtı.

İhraç Kararı Basın Toplantısıyla Duyuruldu

Öztüzün'ün ihracı, Batman Kurumlar Koordinasyonu'nun DEM Parti Batman İl Örgütü binasında düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. DEM Parti’ye yakın bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan "Batman Kurumlar Koordinasyonu” adı verilen oluşum, DEM Parti Yönetimi ile bir araya gelerek alınan kararı açıkladı.

Partiden Açıklama: "Herhangi Bir Bağ ve İlişki Kalmamıştır"

Toplantıda yapılan açıklamada, Öztüzün'ün partiden ihraç edilmesinin nedeni olarak, yurtseverlik anlayışı ve demokratik değerlere karşı tutumu gösterildi. Partinin aldığı karar doğrultusunda, Öztüzün'ün artık DEM Partisi ile herhangi bir bağı ve ilişkisinin kalmadığı belirtildi.

Öztüzün'den Tepki: "Hedef Gösterildim"

Öztüzün, yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, parti yetkililerinin kendisine danışmadan hedef gösterildiğini belirterek tepki gösterdi. Ayrıca, kendisini hedef gösteren bir partiyle karşılaşmanın dünya tarihinde eşi benzeri olmadığını ifade etti.

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