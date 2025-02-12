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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Telefonu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:09
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Telefonu

Bakırhan, Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakırhan, mücadelesinde başarılar dilediği Bahçeli'nin sağlık durumunu sorarak, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin detayları, iki lider arasındaki iyi niyet ve dayanışma mesajlarını pekiştirirken, siyasi camiada dikkat çekti.

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