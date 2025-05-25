DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Dünyanın Barışa İhtiyacı Var'

Barış ve Küresel Siyasi Kriz Üzerine Vurgu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "Dünyanın çatışmaya, savaşa ihtiyacı yok, küresel bir barışa ihtiyacı var." diyerek, Türkiye'de hem Türklerin hem de Kürtlerin toplumsal barışını sağlama arzusunu dile getirdi.

Uluslararası Hukuk ve Barış

Konuşmasında küresel siyasetteki kaosa dikkat çeken Bakırhan, "Hegemonik emperyalist güçler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi krizler yaşıyorlar. Ancak bu krizi aşmak için geçmişte benimsenen yöntemlere dönüyorlar." ifadelerini kullandı. Bakırhan, uluslararası sözleşmelerin günümüzdeki değer kaybını vurgularken, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların itibarını yitirdiğine değindi.

Türk-Kürt İlişkilerinde Tarihsel Dönem

Bakırhan, Türk-Kürt ilişkilerinin tarihi önemine de değinerek, "Tarihsel ilişkiler geçmişte çok badireler yaşadı. Ancak, Türklerin, Kürtlerin ve diğer halkların ittifakları barış zeminleri oluşturdu. Bu tarihi ilişkileri yeniden güçlendirmek ve onarmak, Türkiye'de yaşayan tüm halkların çıkarına olacaktır." dedi.

Terörsüz Türkiye İçin Adımlar

Terörsüz bir Türkiye sürecine de vurgu yapan Bakırhan, "Barış ve çözüm, sadece toplumsal değil, aynı zamanda hukuki bir meseledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hukuku sağlamada önemli bir rol oynamalıdır." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Değerlendirme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ise, bir yıllık çalışmalarını değerlendirerek, yerelin barış ve demokratikleşme süreçlerindeki sorumluluklarını artırdığını belirtti. Küçük, halk ile toplumun bir araya gelerek bu süreçte özne olması gerektiğini ifade etti.

Toplantı, basına kapalı şekilde devam etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (ortada), Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"na katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (ortada), Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, partisince düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı"na katıldı.