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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de 'Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları'nda Konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'deki buluşmada toplumsal barışın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:15
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de 'Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları'nda Konuştu

Bakırhan, Kocaeli'de Partililerle Buluştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı. Toplantı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bakırhan, burada "Terörsüz Türkiye" sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Problemlerin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gereken bir döneme girildiğini ifade eden Bakırhan, toplumun bir araya gelerek sorunları tartışması gerektiğini belirtti.

Toplumsal Barış Mesajı

Bakırhan, Türkiye'nin acilen toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Şiddet ve çatışmayı doğuran sebepleri konuşarak ortadan kaldırabilirsek, demokratik ve huzur içerisinde, kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'de çocuklarımızın yaşamasına zemin hazırlayabiliriz." dedi.

Herkese Çağrı

Bu yolda doğru bir şekilde ilerlemek istediklerini söyleyen Bakırhan, bu süreçte herkesin sorumluluk alması ve olumlu katkıda bulunması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, kadınların ve gençlerin bu süreçte vereceği destekle fark yaratabileceğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakırhan, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakırhan, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

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