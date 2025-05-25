DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da Barış ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Barış ve Demokrasi Çağrısı

Batman'da düzenlenen DEM Parti'nin 2. olağan il kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Türkiye'nin barış ve demokratikleşmesi adına önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, "Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, yanımızdaki Suriye sınırında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bize düşen en büyük görev, Türkiye'nin iç barışını sağlamak ve demokratikleşmektir," ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, sözlerine geçtiğimiz dönemde yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder ve Mustafa Mesut Tekik'i anarak devam etti. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bugünün önemli günler olduğunu belirten Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değindi.

Barış İsteği ve Yeni Sloganlar

"Bizler barış istiyoruz," diyen Hatimoğulları, DEM Parti’nin temel sloganının "barış ve demokrasi" olduğunu açıkladı. Orta Doğu'daki çatışmalara dikkat çekerek, "Suriye'den Yemen'e kadar caos devam ediyorken, Türkiye'nin iç barışının sağlanması için çaba sarf etmeliyiz," şeklinde konuştu.

Hatimoğulları, Rusya-Ukrayna ve Hindistan-Pakistan gibi dünyadaki diğer savaşları hatırlatarak, "Bizler güvenlikçi politikalara bütçe ayrılmasını değil, barışa ve demokrasiye yatırım yapılmasını istiyoruz," dedi.

Toplumsal Mutabakat ve Politika Çağrısı

Yeni süreçte partinin hedefi olan barış ve demokrasi için, muhalefet partilerinin de bu sürece sahip çıkmasının önemini vurgulayan Hatimoğulları, tüm siyasi aktörlerin birlikteliğini istedi. "Muhalefet ve iktidar, parti çıkarlarını bir kenara bırakmalı ve barışa sahip çıkmalıdır. Türkiye'nin barışa olan özlemi 100 yıllık bir geçmişe sahiptir," dedi.

Kongrede Semra Güneş, tek listeyle DEM Parti Batman İl Başkanlığına seçildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 2. olağan il kongresine katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 2. olağan il kongresine katıldı.