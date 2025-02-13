DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İstanbul'daki Hızır Cemi'nde Konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İstanbul'daki Hızır Cemi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Garip Dede Dergahı Vakfı'nda gerçekleştirilen Hızır Cemi'ne katıldı.

Cem öncesinde bir konuşma yapan Hatimoğulları, tutulan oruçların ve dağıtılan lokmaların kabul olması dileğini iletti. Hatimoğulları, özellikle sosyal adalet konularına vurgu yaptı: "Masada otururken değerli ablamız geldi ve dedi ki emeklinin hakkını savunun. Yoksulluk emekliyi, asgari ücretliyi, işçiyi, bütün canlarımızın ne yazık ki etrafını çevirmiş. Biz bunu her vakit dile getirmeye devam edeceğiz."

Alevilerin inançları gereği mazlumun ve haksızlığa uğrayanın yanında olduklarını belirten Hatimoğulları, Suriye’deki duruma da dikkat çekti. Hatimoğulları, "Özellikle Suriye'deki karmaşanın bir an önce bitmesi, eşit yurttaşlık hakkı temelinde demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi ve orada yaşayan bütün farklılıkların temsil edilmesinin altını önemle çiziyoruz." dedi.

Hatimoğulları, Türkiye’de yaşayan Alevilerin Suriye’deki gelişmelerden duyduğu kaygıyı da iyi bildiklerini ifade etti. "Bizlerin elbette hak, hukuk, adalet, eşitlik temelinde demokratik Türkiye, demokratik cumhuriyet gibi çok esaslı bir amacımız var. Demokratik bir anayasanın inşası için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik, etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından cem alanında dualar edildi ve cem icra edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfında yapılan "Hızır Cemi"ne katıldı. Hatimoğulları, burada konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfında yapılan "Hızır Cemi"ne katıldı. Hatimoğulları, burada konuşma yaptı.