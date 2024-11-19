DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç: "Bütçede Kadınları Görmüyorlar"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'dan Önemli Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılı bütçe görüşmelerine dikkat çekerek, "İktidar, merkezi bütçede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretiyor. Halkı, emekçiyi, kadınları, gençleri neredeyse görmeyen bir şekilde bütçe hazırlığı içine girmiş durumdalar," ifadelerini kullandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Oruç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptıkları toplantıların "kadın grubu" olarak tasarlandığını belirtti. Türkiye'de böyle bir aktiviteyi gerçekleştiren tek siyasi parti olduklarını vurgulayan Oruç, diğer partilere de bu konuda esin kaynağı olmayı umduğunu ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddet ve Yoksulluk

2024 yılında 395 kadının katledildiğini ve bu ölümlerin sorumlusunun "erkek egemen düzen" olduğunu savunan Oruç, özellikle Van'da kaybolan ve cesedi bulunan Rojin Kabaiş örneğini hatırlattı.

Oruç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun görüşmekte olduğu bütçeyi eleştirerek, "2025 yılı bütçesinde her kadın için düşen pay, 139,3 TL. Bunun neyini harcayacağız? Bunun neyiyle kadına şiddetle mücadele edeceğiz?" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Kayyım Uygulamaları ve Kürt Sorunu

Kayyım atamalarına tepki gösteren Oruç, bu durumun Anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "Başta Kürt halkı olmak üzere 'Sen, kendini seçemezsin, yönetemezsin' demektir. Kayyım, Kürt ve kadın düşmanıdır," açıklamasında bulundu.

Barış ve Demokrasi Çağrısı

Oruç, yoksulluktan iktidarın sorumlu olduğunu belirterek, "Kürt sorunu yoktur" söylemine itiraz etti. "Bu ülkede ve bölgede Kürt sorunu vardır. DEM Parti olarak demokratik zeminde onurlu bir barıştan yanayız. Bunun için de İmralı tecridi derhal kalkmalıdır," dedi. Müzakereye dair ise, "Müzakerenin yeri parlamentodur," mesajını verdi.

Kadınlara Seslendi

Toplantıda kadınlara seslenerek, "birlikte güçlüyüz" diyen Oruç, tüm kadınların hikaye ve travmalarının ortak olduğunu belirtti. Ayrıca, yoksulluğun önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Yanıt

Gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yönelik sorusunu yanıtlayan Oruç, "Biz, çözümün Türkiye'de olması gerektiğini düşünüyoruz. Müzakerenin Meclis'te olması gerektiğini düşünüyoruz," yanıtını verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.