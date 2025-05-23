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DEM Parti, Gelecek Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:23
DEM Parti, Gelecek Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basına kapalı bu önemli görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin yanı sıra, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ile çözüm için atılacak adımların ele alındığı belirtildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda) ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda) ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu (sağda) ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda) ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda) ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu (sağda) ziyaret etti.

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