DEM Parti Grup Başkanvekili’nden Kapalı Oturum Açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli'den Önemli Açıklamalar

Sezai Temelli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu gelişmeleri hakkında TBMM'ye bilgi verecek olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kapalı Oturum ve Siyaset Eleştirisi

Temelli, “Kapalı oturum yapılacakmış. Bize bilgi verilecekmiş. Sanki saklı bir şey var. Her şey dünyanın önünde olup bitmekte zaten.” diyerek bu durumu eleştirdi. Türkiye'nin izlediği siyaset'in net bir şekilde ortada olduğunu ve bu süreçlerin doğru işlemediğini belirtti.

Orta Doğu’daki İnsani Dram

Temelli, Orta Doğu'daki durumu değerlendirerek, “Orta Doğu bir yangın yeri haline gelmiş. 7 Ekim'den bu yana 42 bine yakın insan Gazze'de hayatını kaybetti. Bu bir soykırımdır.” ifadesini kullandı.

Çözüm Süreci ve Barış Vurgusu

Sezai Temelli, “Eğer Türkiye çözüm sürecine odaklanabilseydi, bu kadar büyük olaylar yaşanmazdı.” dedi. Temelli, Filistin ve tüm Arap halklarının kurtuluşunun ortak bir kaderde olduğuna dikkat çekerek, barış siyasetinin önemini vurguladı.

Kadın Cinayetleri Meselesi

Temelli, kadın cinayetlerine de eğilerek, “Bu yıl içerisinde 292 kadın katledildi.” belirtti. Her cinayet sonrası yapılan açıklamaların yetersiz kaldığını vurgulayarak, kadın cinayetlerinin politik bir mesele olduğunu ifade etti.