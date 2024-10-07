DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

DEM Parti Grup Başkanvekili’nden Kapalı Oturum Açıklaması

Sezai Temelli, TBMM'deki kapalı oturum hakkında konuştu: 'Her şey dünyanın gözü önünde olup bitmekte.'

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:59
DEM Parti Grup Başkanvekili’nden Kapalı Oturum Açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli'den Önemli Açıklamalar

Sezai Temelli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu gelişmeleri hakkında TBMM'ye bilgi verecek olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kapalı Oturum ve Siyaset Eleştirisi

Temelli, “Kapalı oturum yapılacakmış. Bize bilgi verilecekmiş. Sanki saklı bir şey var. Her şey dünyanın önünde olup bitmekte zaten.” diyerek bu durumu eleştirdi. Türkiye'nin izlediği siyaset'in net bir şekilde ortada olduğunu ve bu süreçlerin doğru işlemediğini belirtti.

Orta Doğu’daki İnsani Dram

Temelli, Orta Doğu'daki durumu değerlendirerek, “Orta Doğu bir yangın yeri haline gelmiş. 7 Ekim'den bu yana 42 bine yakın insan Gazze'de hayatını kaybetti. Bu bir soykırımdır.” ifadesini kullandı.

Çözüm Süreci ve Barış Vurgusu

Sezai Temelli, “Eğer Türkiye çözüm sürecine odaklanabilseydi, bu kadar büyük olaylar yaşanmazdı.” dedi. Temelli, Filistin ve tüm Arap halklarının kurtuluşunun ortak bir kaderde olduğuna dikkat çekerek, barış siyasetinin önemini vurguladı.

Kadın Cinayetleri Meselesi

Temelli, kadın cinayetlerine de eğilerek, “Bu yıl içerisinde 292 kadın katledildi.” belirtti. Her cinayet sonrası yapılan açıklamaların yetersiz kaldığını vurgulayarak, kadın cinayetlerinin politik bir mesele olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
6
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Hükümetine Sert Mesaj

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz