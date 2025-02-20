DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, TÜSİAD Soruşturmasını Eleştirdi

Sezai Temelli, TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yönelik soruşturmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:28
DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, TÜSİAD Soruşturmasını Eleştirdi

Temelli'den önemli açıklamalar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın dernek genel kurulundaki konuşmaları sonrası başlatılan soruşturmanın 'kabul edilemez' olduğunu savundu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Temelli, İçişleri Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasına da tepki gösterdi.

Hukuk Devleti vurgusu

Temelli, PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nin çalışmalarına yönelik soruşturmaları da eleştirerek, "Biz, hepimiz HDP'liyiz. Bizi besleyen en önemli kaynak o platformun demokratik anlayışıdır. Buna tahammül edemiyorlar." ifadesini kullandı.

Demokratik Mücadele Olmalı

TÜSİAD'ın bir sermaye grubu olduğunu belirten Temelli, emekçilerin partisi olarak onların iktisadi görüşlerine karşı durduklarını söyledi. "Bu, bir sınıf mücadelesi; bu mücadelemizi demokratik zeminde sürdürüyoruz. Bir hukuk devleti içinde bu tür uygulamaları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Temelli, hem kurumların hem kişilerin hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ekonomik İyileşme Yok

Ekonomide bir iyileşme olmadığını savunan Temelli, "Bu program bir dezenflasyon programı değil. Aslında 'makro ihtiyati tedbirler' adı altında emekçileri kemer sıkma politikalarıyla baskılamaya devam eden bir yaklaşımdır." dedi.

Son olarak Temelli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Meclis'teki tüm siyasi partilere bu olaylara karşı inisiyatif almaları çağrısında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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