DEM Parti Heyeti, MHP TBMM Grubu'nu Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile bir araya geldi. Görüşme, MHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

DEM Parti'den Bakırhan ve Hatimoğulları’nın yanı sıra Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katılım sağladı.

Görüşmenin Detayları ve Değerlendirmeler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu." dedi.

Tülay Hatimoğulları ise yaşanan süreçle ilgili olarak görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra detaylı bir açıklama yapacaklarını belirtti.

Hatimoğulları, MHP heyetine teşekkür ederken, "Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi, bugün bu görüşmede olacaktı fakat sağlık koşullarından dolayı kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.