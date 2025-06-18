DEM Parti Heyeti MÜSİAD ve TÜSİAD'ı Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ziyaretinde bulundu. Bu önemli buluşmada, parti heyeti MÜSİAD Genel Merkezi'nde ilk olarak, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından, MÜSİAD Başkanı Özdemir, Bakırhan'a adına düzenlenen burs programını temsil eden "burs hamilik sertifikası" hediye etti.

TÜSİAD'a Ziyaret

Daha sonra, DEM Parti heyeti TÜSİAD'ı ziyaret etti. Bu ziyarette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve başkan yardımcılarıyla önemli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmenin de basına kapalı olduğu belirtildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (ortada), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti. Görüşmenin ardından MÜSİAD Başkanı Özdemir (sağ 3), Bakırhan adına düzenlenmiş ve derneğin öğrencilere verdiği bursu temsilen hazırlanan "burs hamilik sertifikası"nı kendisine hediye etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (ortada), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti. Görüşmenin ardından MÜSİAD Başkanı Özdemir (sağ 3), Bakırhan adına düzenlenmiş ve derneğin öğrencilere verdiği bursu temsilen hazırlanan "burs hamilik sertifikası"nı kendisine hediye etti.