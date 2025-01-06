DEM Parti Heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Görüştü

DEM Parti ve Saadet Partisi İşbirliği Adımı

DEM Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan bir heyet tarafından düzenlendi.

Basına Kapalı Görüşmenin Detayları

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren bu basına kapalı görüşme sonrası, Sırrı Süreyya Önder bir basın açıklaması yaptı. Arıkan’a kabulü için teşekkür eden Önder, görüşmede öneri, uyarı ve tavsiyelerin paylaşıldığını vurguladı. Ayrıca, görüşmenin sonunda geniş kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirtti.

Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Önder, işbirliği ve barışın önemine değinerek, "İnşallah bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bütün fertlerimizle birlikte, el birliğiyle bunu tesis edeceğiz. Barışın kaybedeni olmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Arıkan'dan Önemli Açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da, heyetin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Önemli bir süreç yaşıyoruz. Süreçle alakalı katkılarımızı ve kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Önemli bilgilendirmelerde bulundular; biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (solda), İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (sağ 2) ve DEM Parti'li Ahmet Türk'ten (sol 2) oluşan heyet, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile görüştü.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (solda), İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (sağ 2) ve DEM Parti'li Ahmet Türk'ten (sol 2) oluşan heyet, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile görüştü.