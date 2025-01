DEM Parti Heyetinden Deva Partisi Genel Başkanı Babacan ile Kritik Görüşme

DEM Parti Heyeti, Deva Partisi Genel Başkanı ile Bir Araya Geldi

DEM Parti heyeti, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Deva Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Partili Ahmet Türk katıldı. Heyet, Babacan tarafından kapıda karşılandı.

Görüşme Detayları

Yaklaşık 2 saat süren bu basına kapalı görüşmede, Babacan'a Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı ve Ali İhsan Merdanoğlu eşlik etti.

Babacan'dan Açıklamalar

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, süreçle ilgili derin bir istişare gerçekleştirdiklerini dile getirdi. "1 Ekim'den bu yana ülkemizde yeni bir iklim var ve biz bu süreç içinde yapılan çalışmaların, çözüm gayretinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Deva Partisi olarak çözüm amacıyla atılacak her bir samimi adımın yanında dururuz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda daha netleşmiş yol haritalarını görmek istediklerini belirtti.

DEM Parti'nin Vurguları

Görüşme sonrası DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder de önemli açıklamalar yaptı. Önder, "Her bir öneri, her bir şerh bizim için altın kıymetindedir. Ancak bunları dikkate alarak bu ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz. Geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden birisi, mutabakatı toplumun her kesiminde aramak, her kesimine ulaştırmak ve buradan bir rıza üretmektir" dedi.

Önder, ilerleyen süreçte daha kapsamlı açıklama yapacaklarını ve Yeniden Refah Partisi ile Meclis'te yürütülecek olan siyasal parti kısmının bitmiş olacağını da ifade etti.

DEM Parti heyeti, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Deva Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Partili Ahmet Türk katıldı. Heyet, Babacan tarafından kapıda karşılandı.

DEM Parti heyeti, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Deva Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Partili Ahmet Türk katıldı. Heyet, Babacan tarafından kapıda karşılandı.