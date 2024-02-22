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DEM Parti İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmak yerine CHP'yi destekleme kararı aldı

DEM Parti, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:59
DEM Parti İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmak yerine CHP'yi destekleme kararı aldı

31 Mart’ta yerel seçimler için oy kullanacak olan Türkiye’nin gözü, kuşkusuz İstanbul’da olacak. Seçimlerin en çekişmeli geçeceği şehir olarak öne çıkan İstanbul, büyük bir rekabete sahne olacak.

CHP’nin belediye başkan adaylarına sahip çıkmak için 20 ilçede aday göstermediği İstanbul’da, bu ilçelerde DEM Parti de CHP’yi destekleyeceğini açıkladı.

CHP ve DEM Parti’nin ortak hareket ettiği ilçeler, alfabetik olarak, ‘Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu’ şeklinde sıralandı.

DEM Parti, İstanbul’daki 17 ilçeye belediye başkan adaylarını açıkladı. Diğer 22 ilçede ise aday belirlemedi. Aday çıkarılacak yerler ise şu şekilde:

  • Adalar
  • Arnavutköy
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Beşiktaş
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Büyükçekmece
  • Esenler
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kağıthane
  • Küçükçekmece
  • Sultanbeyli
  • Sultangazi
  • Ümraniye

DEM Parti’nin 22 ilçede CHP’yi desteklemesiyle, bu ilçelerdeki oy oranları da merak konusu oldu.

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