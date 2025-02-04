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DEM Parti'li Bozan'dan Belediyelerdeki Görevden Uzaklaştırmalara Sert Eleştiri

DEM Parti Mersin Milletvekili Bozan, belediye görevden uzaklaştırmalarını eleştirerek, eş başkanların görevlerine iade edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:00
DEM Parti'li Bozan'dan Belediyelerdeki Görevden Uzaklaştırmalara Sert Eleştiri

DEM Parti'li Bozan, Görevden Uzaklaştırmaları Eleştirdi

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyelere gerçekleştirilen görevden uzaklaştırmaları sert bir şekilde eleştirdi. Bozan, belediye eş başkanlarının ve meclis üyelerinin derhal görevlerine iade edilmesi gerektiğini savundu.

Akdeniz Belediyesi 26 Gündür Kapalı

Bozan, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı tarafından Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde yapılan görevden uzaklaştırma sonucunda, belediyenin tam 26 gündür hizmete kapalı olduğunu belirtti. Bu sürecin, belediyeleri çalışamaz hale getirdiğini ve hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadığını ifade etti.

Bu nedenle milletvekili, halkların seçtiği belediye eş başkanları ve meclis üyelerinin görevlerine iade edilmesi için çağrıda bulundu. Bozan, "Bu durumu kabul etmiyoruz ve yetkilileri bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz," dedi.

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