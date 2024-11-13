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DEM Parti'li İbrahim Akın: Türkiye Karbon Salınımında Avrupa'nın Gerisinde

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'nin yüksek karbon salınımı ve fosil yakıt tüketimi konusunda acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:18
DEM Parti'li İbrahim Akın: Türkiye Karbon Salınımında Avrupa'nın Gerisinde

Türkiye Karbon Salınımında Üst Sıralarda

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye'nin fosil yakıtların yoğun tüketildiği ve iklim krizinin giderek derinleştiği bir dönemden geçtiğini belirtti. Akın, Türkiye'nin bu durumunun kaygı verici olduğunu ifade ederek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Fosil Yakıt Tüketimi Hâlâ Devam Ediyor

Akın, Avrupa'da fosil yakıt tüketiminin yasaklandığını, fakat Türkiye'de bu yasakların uygulanmadığını dile getirdi. Ayrıca, Avrupa'da siyanürün de yasaklandığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu tarz düzenlemeleri hayata geçirmekte eksik kaldığını savundu.

Karbon Salınımında Üst Sıralarda Yer Alıyoruz

Türkiye'nin, fosil yakıt tüketimine bağlı olarak karbon salınımının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirten Akın, “Dünyada şu anda 18. sıradayız” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığını da vurgulayan Akın, konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Yangın Olayı Üzerine Değerlendirme

Ayrıca, Akın, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın olayının derinlemesine araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu mesele öyle kolayca 5 çocuğun katledilmesi ile sınırlı bir durum değil” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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