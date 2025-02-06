DOLAR
35,89 0,03%
EURO
37,27 0,28%
ALTIN
3.295,03 0,31%
BITCOIN
3.521.589,41 -0,61%

DEM Parti'li Olan'dan Yol Kontrollerine Sert Eleştiri

Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, güvenlik amaçlı yol kontrollerinin halkın seyahat hakkını engellediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:40
DEM Parti'li Olan'dan Yol Kontrollerine Sert Eleştiri

DEM Parti'li Olan, Yol Kontrollerini Eleştirdi

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, şehir içi ve şehirler arası yollarda güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirilen kontrolleri eleştirdi. Olan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bitlis’te halkın en az 4 ayrı güvenlik noktasından geçmek zorunda kaldığını ifade etti.

Güvenlik Noktalarının Uygunluğu Tartışmalı

Olan, kontrol etme yetkisinin tamamen o noktada yetkili rütbelinin insafına bırakıldığını savundu ve uygulamanın sınır tanımadığını ileri sürdü. Bu konuda şu şekilde konuştu: "Orada hiçbir yasa, hukuk ve kural yoktur. Karar veren tek yetkili o karakolun rütbelisidir. İstese rutin kontrol dediği uygulamayı saatlerce sürdürebilmektedir. İnsanların hasta olması, yaşlı olması, çocuk olması ve işine geç kalması çoğu zaman umurunda olmayabiliyor."

Toplum Sağlığına Etkisi

Olan, bu sözüm ona güvenlik amaçlı yol kontrollerinin toplumun seyahat hakkını engellediğini, yasaların hiçe sayıldığını ve bu durumun bölge ekonomisi ile toplum sağlığı açısından önemli sorunlara yol açtığını belirtti.

Demokrasi ve Özgürlük Vurgusu

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin sınırları içerisinde askeri ya da polis kontrolü olmadan özgürce seyahat etmenin "demokratik işleyişin göstergesi" olduğunu ifade eden Olan, "Bizlerin demokraside, barışta, özgürlükte ısrar etmemizin nedenlerinden biri de budur." diyerek bu durumun önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Nüfusu 85,6 Milyonu Aştı: İstanbul'un Artışı Dikkat Çekiyor
2
Kahramanmaraş depreminin acısı: Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla için yas tutuyor
3
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta Deprem Yatırımlarını Açıkladı: 3 Milyar Lira Destek
4
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 6 Şubat Depremleri Üzerine Önemli Açıklamalar
5
Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi'nin İnşası Tamamlandı: Yeni Bir Başlangıç
6
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Beton Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza Kesildi

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı