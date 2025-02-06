DEM Parti'li Olan'dan Yol Kontrollerine Sert Eleştiri

DEM Parti'li Olan, Yol Kontrollerini Eleştirdi

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, şehir içi ve şehirler arası yollarda güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirilen kontrolleri eleştirdi. Olan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bitlis’te halkın en az 4 ayrı güvenlik noktasından geçmek zorunda kaldığını ifade etti.

Güvenlik Noktalarının Uygunluğu Tartışmalı

Olan, kontrol etme yetkisinin tamamen o noktada yetkili rütbelinin insafına bırakıldığını savundu ve uygulamanın sınır tanımadığını ileri sürdü. Bu konuda şu şekilde konuştu: "Orada hiçbir yasa, hukuk ve kural yoktur. Karar veren tek yetkili o karakolun rütbelisidir. İstese rutin kontrol dediği uygulamayı saatlerce sürdürebilmektedir. İnsanların hasta olması, yaşlı olması, çocuk olması ve işine geç kalması çoğu zaman umurunda olmayabiliyor."

Toplum Sağlığına Etkisi

Olan, bu sözüm ona güvenlik amaçlı yol kontrollerinin toplumun seyahat hakkını engellediğini, yasaların hiçe sayıldığını ve bu durumun bölge ekonomisi ile toplum sağlığı açısından önemli sorunlara yol açtığını belirtti.

Demokrasi ve Özgürlük Vurgusu

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin sınırları içerisinde askeri ya da polis kontrolü olmadan özgürce seyahat etmenin "demokratik işleyişin göstergesi" olduğunu ifade eden Olan, "Bizlerin demokraside, barışta, özgürlükte ısrar etmemizin nedenlerinden biri de budur." diyerek bu durumun önemine dikkat çekti.