DEM Parti'li Saki: Türkiye'de Borçlu Sayısı Alarm Veriyor

Türkiye'de Borçlu Sayısı Artıyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Türkiye'de borçlu sayısının gözle görülür bir şekilde arttığını ifade etti. Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında özel şirketlerin 3 milyar liralık vergisinin silindiğini ve halkın yoksulluk ile borç sarmalı altında yalnızca karnını doyurmak için mücadele ettiğini vurguladı.

Kredi Borcu Olanların Sayısı 38,5 Milyona Ulaştı

Saki, son bir yılda bireysel kredi alanların sayısının 2 milyon artarak 38,5 milyona yükseldiğini belirtti. 2023 Mart ayında Türkiye'deki yetişkin sayısını yaklaşık 63 milyon olarak düşünen Saki, bu durumda yetişkin nüfusun %61'inin kredi borcu olduğunun altını çizdi.

Öğrenci Kredileri Sorunu

Ayrıca Saki, devletten kredi alan üniversite öğrencisi sayısının 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 700 bin kişiye ulaştığını belirterek, bu kişilerin mezuniyet sonrasında kredilerini ödemek zorunda kalacaklarını anlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.