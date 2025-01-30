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DEM Parti Milletvekili İrmez'den Şırnak Yollarına Sert Eleştiri

DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez, bozuk yolların yarattığı tehlikeleri ve bütçeden kaynak aktarımını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:33
DEM Parti Milletvekili İrmez'den Şırnak Yollarına Sert Eleştiri

Şırnak Milletvekili İrmez, Yol Sorunlarına Dikkat Çekti

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak ve ilçelerinde yaşanan yol sorunlarına dikkat çekerek, bozuk yollar ve tamamlanamayan projelerin halk için ciddi tehlikeler oluşturduğunu bildirdi.

Devasa Projelere Ayrılan Bütçe Eleştirisi

Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yıllarca bütçeden büyük projelere kaynak aktarılmasına dikkat çeken İrmez, bu bütçelerle sadece gösterişli köprüler ve yollar yapıldığını savundu. İrmez, "Halk, geçemediği köprüler ve kullanmadığı yolların parasını ödemek zorunda kalıyor." dedi.

Cizre, Silopi, İdil ve Diğer İlçelerdeki Yol Durumu

İrmez, Cizre, Silopi, İdil, Beytüşşebap ve Uludere'deki yolların genel durumunun kötü olduğunu belirterek, "Bozuk yolların yanı sıra yapım aşamasında olan yollar bir türlü tamamlanmıyor ve bazı yollar tek şerit olarak bırakılmış. Bu durum ciddi kazalara neden oluyor," ifadelerini kullandı.

Kış ve Yaz Aylarında Yaşanan Zorluklar

Özellikle kış aylarında yolların bozulma riski ile karşı karşıya kaldığını kaydeden İrmez; yaz aylarında da bu yolların stabilize olmasından dolayı toz içinde kalındığını belirtti ve halkın bu durumlardan büyük sıkıntı çektiğini vurguladı.

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