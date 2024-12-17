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DEM Parti Milletvekilleri, 2025 Bütçesi Üzerine Eleştirilerde Bulundu

Hakkı Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik olmadığını savunarak Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:13
DEM Parti Milletvekilleri, 2025 Bütçesi Üzerine Eleştirilerde Bulundu

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eleştirisi

Oluç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik olmadığını belirterek, “Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var.” ifadesini kullandı. Sistemin mevcut uygulamalarının sorunlar oluşturduğunu savunan Oluç, bu sistemin daha fazla tartışılması gerektiğine dikkat çekti.

Başkanlık Sisteminde Katılımcılık Vurgusu

Oluç, başkanlık sistemlerinin katılımcı ve müzakereci bir anlayışa dayalı olması gerektiğinin altını çizdi. Bu yaklaşım, Türkiye’nin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Gençlerin Gelecek Arayışı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ise siyasetin, çözüm üreten bir kurum olduğuna vurgu yaptı. Gençlerin yurt dışında gelecek arayışı içinde olduğunu ifade eden Çiçek, adaletsizliğe karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

Barış Dilinin Önemi

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, savunma sanayisi bütçelerinin askeri harcamalar içerdiğine dikkat çekti. “Barışın dilini yerleştirmeye ihtiyaç var.” diyen Sancar, eski alışkanlıkların sürdürülmesi halinde barışın sağlanamayacağını ifade etti. Sancar, “Her gün öfke, nefret ve düşmanlık içeren söylemleri tekrar etmek barışa giden yolu tahrip eder.” şeklinde konuştu.

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