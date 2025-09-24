DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Gazze'de 'soykırım' — Acil ateşkes çağrısı

Ayşegül Doğan, Gazze'de BM'nin kabul ettiği soykırımı vurgulayıp acil ateşkes ve ambargonun kaldırılmasını istedi; İmralı ziyaretinin tarihi belirsiz.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:55
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Gazze'de 'soykırım' — Acil ateşkes çağrısı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Gazze'de 'soykırım' — Acil ateşkes çağrısı

Doğan: "Bu dramı görmemek insanlık adına utanç verici"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararlarını ve güncel gelişmeleri açıkladı.

Doğan, Gazze'de Birleşmiş Milletlerin resmi olarak kabul ettiği bir soykırımın yaşandığını vurguladı ve uluslararası toplumun daha etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.

"Hastaneler, okullar, evler, gıda dağıtım noktaları vuruluyor. Temel ihtiyaç malzemeleri, gıda ve ilaca konulan ambargo nedeniyle çocuklar ya hastalıktan ya da açlıktan ölüyor. Bu dramı görmemek, buna karşı bir çaba içerisinde olmamak insanlık adına utanç verici."

Gazze'de en kısa sürede ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, "Hem bu soykırımın durması hem de dünyanın gözü önünde devam eden bu ambargonun durdurulması için somut adımlara ihtiyaç var." diye konuştu.

Basın toplantısında ayrıca, gazetecilerin sorusu üzerine DEM Parti'den bir heyetin İmralı'ya gideceğini ancak ziyaretin tarihinin henüz netleşmediğini kaydetti.

