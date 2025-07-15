DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kritik Görüşmeler Hakkında Bilgi Verdi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Önemli Açıklamalar

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti heyetinin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği önemli siyasi görüşmeler hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 16 Temmuz'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılacak görüşmelerin yanı sıra, 17 Temmuz Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirilecek görüşme detaylarına yer verildi.

Silahların Teslim Süreci Değerlendirildi

Doğan, basın toplantısında, parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında terör örgütü PKK'nın silahlarının teslim edilmesine ilişkin süreçlerin değerlendirildiğini belirtti. Bu sürecin, birçok bölgesel etkisi olacağını vurgulayan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"DEM Parti olarak silahların tümden devre dışı bırakılması, Kürt sorununun demokratik çözümü için atılan bu tarihi adımın yüklediği sorumluluğun farkındayız."

Meclis'te Kurulacak Komisyonun Önemi

Doğan, terörsüz bir Türkiye için Meclis'te kurulması planlanan komisyonun kapsayıcı olması gerektiğini ve bunun tüm siyasi partilerin, demokratik güçlerin ortak çabası ile gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm siyasi partilere yönelik çağrısını önemsiyoruz."

Barış Süreçleri İçindeki Özgün Gelişim

11 Temmuz'da atılan adımın dünya genelindeki barış süreçleri içinde az rastlanan bir gelişme olduğunu kaydeden Doğan, Türkiye'nin kendi modelini oluşturmaya başladığını vurguladı. "Bu adım yalnızca simgesel değil, aynı zamanda tarihsel bir anlam taşımaktadır."

DEM Parti Heyetinin İleri Dönem Planları

Doğan, parti heyetinin 16 Temmuz'da başlayacak siyasi parti turlarının detaylarını paylaşarak, ilk görüşmenin Adalet Bakanı ile olduğunu ve ardından Gelecek Partisi ve MHP Genel Başkanı ile de iştirak edecekleri görüşmeleri bildirdi. 17 Temmuz'da ise CHP Genel Başkanı ile görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı ile Görüşme Durumu

Toplantıda bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olup olmayacağını sorması üzerine Doğan, "Cumhurbaşkanı ile belirlenmiş bir görüşme yok. Yakın zamanda görüştüler." ifadesini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.