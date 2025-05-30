DEM Parti, TBMM Başkanlığı için Osman Cengiz Çandar'ı Aday Gösterdi

DEM Parti, TBMM Başkanlığı İçin Adayını Belirledi

DEM Parti, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminde Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi.

Partinin TBMM Başkan adayı olarak gösterdiği Çandar'ın destekçisi olarak Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM Genel Sekreterliği'ne dilekçeyi teslim etti.

Basın mensuplarına konu hakkında açıklamalarda bulunan Ayan, "3 Haziran Salı günü TBMM ikinci devre Başkanlık seçimi gerçekleşecek. Biz de bu seçimde kendi adayımızı göstermiş olduk. Diyarbakır Milletvekili sevgili Osman Cengiz Çandar adayımızdır. İnanıyoruz ki bu sürecin ruhunu Sayın Çandar’ın tecrübesiyle, deneyimiyle üstlenecektir. Demokratik, katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır," ifadelerini kullandı.

DEM Parti, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi. Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan (ortada), Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü (solda) ve Mardin Milletvekili George Aslan (sağda), partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu. Dilekçeyi teslim etmelerinin ardından Ayan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

DEM Parti, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi. Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan (ortada), Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü (solda) ve Mardin Milletvekili George Aslan (sağda), partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu. Dilekçeyi teslim etmelerinin ardından Ayan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.