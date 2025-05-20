DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden Önemli Görüşme

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu önemli görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erbakan'a Genel Başkanvekilleri Sacit Günbey ve Doğan Aydal ile Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Doğan Bekin eşlik etti.

Görüşmede Ele Alınan Konular

DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, görüşmelerde Türkiye'deki güncel sorunlara dair fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Özellikle terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, siyasi partiler arasındaki diyalogun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ile çözüm için atılacak adımların da ele alındığı kaydedildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sağ 2) ve Tuncer Bakırhan (sol 2) ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten (solda) oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sağ 2) ve Tuncer Bakırhan (sol 2) ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten (solda) oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.