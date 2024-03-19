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DEM Partisi Meclis'e soru önergesi sundu: Sığınma evlerindeki kadınların seçim hakları

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi), sığınma evlerinde kalan ve güvenlik kaygısıyla seçimlerde oy kullanmayan kadınların durumuna dikkat çekti. Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soru önergesi sundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 18:13
DEM Partisi Meclis'e soru önergesi sundu: Sığınma evlerindeki kadınların seçim hakları

DEM Partisi, sığınma evlerinde kalan ve güvenlik endişesiyle seçimlerde oy kullanmayan kadınların durumuna ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi. Milletvekili Sümeyye Boz'un önergesinde, sığınma evlerindeki kadınların seçme ve seçilme haklarını kullanamadıkları vurgulandı.

seçim

"Sığınma Evlerindeki Kadınların Seçim Hakları"

DEM Partisi Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hitaben sunduğu önergede, sığınma evlerindeki kadınların seçimlerde oy kullanamamalarının endişe verici olduğunu belirtti. Boz, önergesinde şu sorulara yer verdi:

Sığınma evlerinde bulunan kadınların seçimlerde oy kullanamama durumu Bakanlık tarafından bilinmekte midir?

Şiddet mağduru kadınların oy kullanma haklarının sağlanması için Bakanlık ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

Yüksek Seçim Kurulu'nun tedbirlerinin yetersizliği göz önünde bulundurularak, koruma kararı almayan ancak sığınma evlerinde bulunan kadınların güvenli bir şekilde oy kullanmaları için Bakanlık hangi önlemleri almıştır?

2024 Mart ayı itibariyle sığınma evlerinde bulunan kadın sayısı nedir ve bu kadınlar seçimlerde oy kullanabilecek midir?

2023 Genel Seçimlerinde sığınma evlerinde bulunan kadın sayısı nedir ve kaçı oy kullanmıştır?

Muş'ta 2023 Genel Seçimlerinde sığınma evlerinde bulunan kadın sayısı nedir ve bu kadınlar oy kullanabilmiş midir?

DEM Partisi'nin Meclis'e sunduğu bu soru önergesiyle, sığınma evlerindeki kadınların seçim haklarına dair önemli bir konu gündeme taşınmış oldu.

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