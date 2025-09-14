Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı

Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Küresel Sumud Filosuna kimin bineceğinin Türk yetkililer değil tertip komitesinin belirlediğini ve büyükelçiliğin vatandaşlara destek verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:16
Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı

Büyükelçi Demircan'dan Küresel Sumud Filosu Açıklaması

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosunun Tunus ayağındaki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Komite kararı: Kim, hangi gemiye binecek?

Demircan, filonun Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ve Gazze’deki saldırıların durdurulması konusunda önemli bir farkındalık yarattığını vurguladı. Filonun organizasyonunun planlayıcı ve yürütücüsünün farklı milletlerden aktivistlerden oluşan tertip komitesi olduğunu belirten Demircan, Gazze’ye gidecek filoya kimin katılacağına, hangi gemilerin eşlik edeceğine ve teknik yeterliliklerine bu komitenin karar verdiğini söyledi.

Demircan, Tunus makamlarıyla ilişkilerin de yine bu komite ve yerel bağlantılar üzerinden yürütüldüğünü ifade etti ve “Bazı vatandaşlarımızın gemilere binememesi konusunun bizimle hiçbir alakası yoktur” diyerek, gemilere kimin bineceği konusundaki yetki ve yönlendirmenin Türk yetkililerde olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin tutumu ve büyükelçiliğin rolü

Türkiye’nin her zaman Filistin davasının yanında olduğunu hatırlatan Demircan, ülkenin barışın desteklenmesi ve insani yardım ulaştırılması ile Filistinlilerin kendi devletleri çatısı altında yaşama hakkının uluslararası hukuka uygun şekilde desteklenmesinin devlet politikası olduğunu belirtti: “Her konuda Filistinlilerin yanında durmayı sürdüreceğiz.”

Büyükelçi, ayrıca büyükelçilik olarak sürecin başından bu yana vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini, bizzat ve ekip olarak ellerinden gelen desteği sunduklarını söyledi: “Bu bizim görevimiz.”

Tunus’taki Türk katılımcılar ve filodaki dağılım

Küresel Sumud Filosu’na Tunus’tan katılmak isteyen onlarca Türk, Mağrip Sumud Konvoyu organizasyonu kapsamında 1 Eylülden bu yana Tunus’ta bulunuyor. Filodaki teknelere binmek için eğitim alan Türklerin, Mağrip Sumud Konvoyu tarafından hazırlanan listelere göre teknelere alınacağı duyurulmuştu.

Mağrip Sumud Konvoyu’ndan 12 Eylülde yapılan açıklamada, filoda 72 Tunuslu, 32 Cezayirli, 20’nin üzerinde Faslı ile Moritanya, Kuveyt ve Bahreyn’den de katılımcıların yer aldığı belirtilmişti.

Sumud kavramı

Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğini ve kültürünü koruması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumların inşası gibi yollarla işgale direnmesini ifade eder. Kavram, Filistin’de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleriyle sıkça tasvir edilmektedir.

