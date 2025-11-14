Demirci'de Karayolları 20 km'lik Sıcak Asfalt Çalışmasına Başladı

Demirci'de 3 Katmanlı Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Karayolları ağında yer alan 20 kilometrelik yolda 3 katmanlı sıcak asfalt uygulamasına başlandı. Çalışmalar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Çalışma Güzergâhı ve Kapsam

Projede ilçe merkezinde 6 kilometre, Demirci - Salihli Kılavuzlar hattında ise 14 kilometre olmak üzere toplam 20 kilometrelik sıcak asfalt çalışması planlandı. Çalışmalar, ilçe merkezi Nurullah Doğruel Bulvarından başlayıp Simav çıkışı Necmettin Erbakan Kavşağı istikametinde sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca yolun 700 metrelik bölümüne istinat duvarı inşa edildiği bildirildi.

Başkan Erkan Kara'nın Açıklaması

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemiz karayolu ağında bulunan yollarda sıcak asfalt ve yapı çalışmalarına başlandı. Demirci Kılavuzlar arasındaki sıcak asfaltımızın karayolları denetmeni olan mühendisimiz İbrahim Bey ile beraber ilk sıcak asfaltını, 6 kilometre olarak atıyoruz. İnşallah bu sene 6 kilometreyi bitirip geri kalan 14 kilometreyi de seneye bitirip toplamda 20 kilometreyi vatandaşlarımıza sıcak asfaltla kavuşturacağız. Toplamda 19 santimetrelik bir asfalt kalınlığımız olacak. Bunun 14 santimetresini bu sene atacağız. Aşınma en üst tabakasını seneye artık yoldaki tüm ondülasyonlar bittikten sonra atacağız. Artık 20 kilometrelik bir sıcak asfaltta önümüzdeki yıl kavuşmuş olacağız. Bu sene 6’sı, seneye de 14 olmak üzere 20 kilometrelik kesimde bir sıcak asfaltta kavuşmuş olacağız." dedi.

Diğer Projeler ve Hedefler

Başkan Kara, yapımı yarım kalan Selendi karayolu ihalesinin 21 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini belirtti. Kara, hedeflerinin ilçe merkezi başta olmak üzere şehirlerarası ulaşım yollarını en iyi şekilde tamamlamak olduğunu vurguladı.

