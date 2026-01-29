Demirkent'e Modern Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu Açıldı

Erzincan’ın Demirkent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış töreni

Açılış törenine AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkezin kapasitesi ve hizmetleri

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Demirkent Aile Sağlığı Merkezi’nin uzun süredir devam eden bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, daha önce belediyeye ait bir binada hizmet verildiğini; yeni merkezle birlikte modern ve müstakil bir yapıya kavuşulduğunu söyledi. Merkezde 4 aile hekiminin görev yapacağını ve yaklaşık 11 bin vatandaşa hizmet sunulacağını ifade etti.

Tekin ayrıca bölgede ilk kez hizmete alınan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna değinerek, Erzincan genelinde 24, merkezde ise 9 adet 112 istasyonu bulunduğunu aktardı. Vakaya ulaşım oranlarının merkezde %90, kırsalda ise %93 seviyelerinde olduğunu vurgulayan Tekin, bu oranların Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

Yetkililerin değerlendirmesi

Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, kentte sağlık yatırımlarının sürdüğünü, son üç ayda üçüncü sağlık tesisinin açılışının gerçekleştirildiğini söyledi ve Türkiye’nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu, Erzincan’da bu altyapının güçlendiğini ifade etti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise sağlık yatırımlarının kentin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Karaman, Erzincan’a toplam 12,2 milyar TLlik yatırım yapılacağını belirterek, Demirkent’te açılan merkezin kentteki altıncı aile sağlığı merkezi olduğunu söyledi. Karaman ayrıca Erzincan’da yalnızca çocuk yan dallarında hekim ihtiyacı bulunduğunu ve bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası protokol üyeleri merkezi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

