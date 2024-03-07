Demokrat Parti'de şoke eden istifa kararı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy Görevinden İstifa Etti



Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, X platformundan yaptığı paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.





Aksoy, açıklamasında, "Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.



