Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı belli oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal partisinin İzmir Büyükşehir Belediye adayını açıkladı.

Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı belli oldu
Yayın Tarihi:

Yerel seçimlerde hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Özellikle büyükşehirlerde yerel seçim yarışı son hız tüm heyecanı ile devam ediyor. Demokrat Parti'de İzmir başkan adayını tanıtmak için toplantı düzenledi. Basın mensuplarının karşısına geçen parti üyeleri seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundular.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Gültekin bir dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu'nu duyurdu. 

SEÇİM REKABETİNDE POZİTİF SİYASET ANLAYIŞI

Yerel seçimlerde oy kullananlar için güçlü bir seçenek olarak var olacaklarını ve bu uğurda çalışmalarına devam edeceklerini beyan etti. Uysal konuşmasında seçimlerde pozitif siyaset algısı ile hareket edeceklerini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Belediyelerin sadece bugünü değil yarını da kucaklayacağı bir vizyonla buluşması gerekiyor. Hızla değişen dünyada yerel yönetimler o ilin gelişimine büyük katkı sağlıyor." dedi.

Uysal, Burcu Bostancıoğlu'na başarı dileklerini iletti. Bostancıoğlu da Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği şehirlerden birinde belediye başkan adayı olmanın onurunu duyduğunu söyledi. 

Son 5 yıldır yerel siyasette aktif olarak katkılarda bulunduğunu belirten Bostancıoğlu, "İzmir'i daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve İzmirlilerin refahını arttırmak için yola çıkıyorum. İzmir'i hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım." dedi.

Öne Çıkanlar
Nissan Qashqai e-POWER’da Kaçırılmayacak Fırsat: 200.000 TL İndirim ve 150.000 TL'ye Yüzde 0 Faiz Nissan Qashqai e-POWER’da Kaçırılmayacak Fırsat: 200.000 TL İndirim ve 150.000 TL'ye Yüzde 0 Faiz
Memur olmak isteyene Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur olma fırsatı! KEGM'nde büro personeli olmak için KPSS'ye girmek yetiyor Memur olmak isteyene Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur olma fırsatı! KEGM'nde büro personeli olmak için KPSS'ye girmek yetiyor
Altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın! 2024 yılında sadece bir kez olacak Altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın! 2024 yılında sadece bir kez olacak
Çok Okunanlar
Evi olanlar süre geçmeden bunu yapsın! Tüm paranız bir anda çarçur olabilir Evi olanlar süre geçmeden bunu yapsın! Tüm paranız bir anda çarçur olabilir Beyoğlu İstiklal Caddesi terör saldırısına mütalaa! Terör saldırısı gerçekleştirenlerin cezası belli oldu Beyoğlu İstiklal Caddesi terör saldırısına mütalaa! Terör saldırısı gerçekleştirenlerin cezası belli oldu Emekliliği kıl payı kaçıranlara yeni şans! 90 gün detayına dikkat! Emekliliği kıl payı kaçıranlara yeni şans! 90 gün detayına dikkat! Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Bakan Fidan ile Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed arasında kritik görüşme Bakan Fidan ile Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed arasında kritik görüşme