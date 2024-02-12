Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı belli oldu

Yerel seçimlerde hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Özellikle büyükşehirlerde yerel seçim yarışı son hız tüm heyecanı ile devam ediyor. Demokrat Parti'de İzmir başkan adayını tanıtmak için toplantı düzenledi. Basın mensuplarının karşısına geçen parti üyeleri seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundular.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Gültekin bir dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu'nu duyurdu.

SEÇİM REKABETİNDE POZİTİF SİYASET ANLAYIŞI

Yerel seçimlerde oy kullananlar için güçlü bir seçenek olarak var olacaklarını ve bu uğurda çalışmalarına devam edeceklerini beyan etti. Uysal konuşmasında seçimlerde pozitif siyaset algısı ile hareket edeceklerini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Belediyelerin sadece bugünü değil yarını da kucaklayacağı bir vizyonla buluşması gerekiyor. Hızla değişen dünyada yerel yönetimler o ilin gelişimine büyük katkı sağlıyor." dedi.

Uysal, Burcu Bostancıoğlu'na başarı dileklerini iletti. Bostancıoğlu da Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği şehirlerden birinde belediye başkan adayı olmanın onurunu duyduğunu söyledi.

Son 5 yıldır yerel siyasette aktif olarak katkılarda bulunduğunu belirten Bostancıoğlu, "İzmir'i daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve İzmirlilerin refahını arttırmak için yola çıkıyorum. İzmir'i hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım." dedi.