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Demokratlar Biden'ın Adaylıktan Çekilmesini Destekliyor

Demokratlar, Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle seçim kazanma şanslarının arttığını düşünüyor. Kamala Harris'e olan destek dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:21
Demokratlar Biden'ın Adaylıktan Çekilmesini Destekliyor

Demokratlar Biden'ın Adaylıktan Çekilme Görüşünü Paylaşıyor

ABD'de yapılan son anketler, Demokrat Parti tabanının Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine dair görüşlerini ortaya koydu. Anksiyete ve tartışmaların ardından, katılımcıların neredeyse yarısı, Biden'ın bu kararının 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanma ihtimallerini artırdığına inanıyor.

Yüzde 45 bir Artış Görüyor

Yeni yapılan CBS News ve YouGov işbirliğiyle gerçekleştirilen ankette, Demokrat seçmenlerin %45'i Biden'ın çekilmesinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump karşısında kazanma şanslarını artırdığı kanaatinde.

Adaylık İçin Kamala Harris Destekleniyor

Demokratların %79'u, Başkan yardımcısı Kamala Harris'in adaylık sürecinde desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak %21'lik bir kısım, farklı bir aday çıkması gerektiğine inanıyor.

Biden'ın Mirası

Katılımcıların %82'si Biden'ın iyi bir lider olarak hatırlanacağına inanıyor. Biden'ın, 5 Kasım seçimleri için desteklediği isim olarak Harris'i göstermesi, bu konuda parti içinde yankı uyandırdı.

Biden'a, Trump ile gerçekleştirdiği tartışmalar sonrası sağlığı nedeniyle çekilmesi yönünde iç baskılar olduğu ifade ediliyor.

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