Demokratlar: Epstein Belgelerinin %97'si Zaten Kamuya Açık

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerin büyük çoğunluğunun halihazırda kamuoyunda bulunduğunu açıkladı ve Adalet Bakanlığı'na mahkeme celbine uyarak tüm kayıtları açıklama çağrısında bulundu.

Komitenin değerlendirmesi

Komite tarafından yayımlanan kayıtların toplamının 33 bin 295 sayfa olduğu belirtilirken, Demokrat üyeler ilk incelemelerine göre bu sayfaların yüzde 97'sinin federal, eyalet veya yerel makamlarca daha önce paylaşıldığını söyledi.

Açıklamada, yayımlanan belgelerde herhangi bir "müşteri listesi" ya da mağdurlar için adalet ve şeffaflığı artıracak yeni bir unsur bulunmadığı vurgulandı. Demokrat üyeler, Adalet Bakanlığı'nın yükümlülüğünün "mağdurları koruyarak ve çocuk istismarına ilişkin içerikleri sansürleyerek tam, sansürsüz belgeleri sağlamak" olduğunu belirtti ve "(Komite Başkanı) James Comer'ın 'yayımlamaya karar verdiği' belgeler zaten büyük ölçüde kamuya açıktı. Amerikan halkını bununla kandırmayın." ifadelerini kullandı.

Yasal süreç ve siyasi hamleler

Temsilciler Meclisi Üyeleri Cumhuriyetçi Thomas Massie ile Demokrat Ro Khanna, Adalet Bakanlığı'nın Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sundu. Komite Başkanı James Comer, 5 Ağustos'ta Epstein ile ilgili kayıtlar için bir mahkeme celbi yayımlamıştı.

Jeffrey Epstein olayı

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaş olmak üzere onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer almıştı.

FBI ile Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü inceleme, belgelerde bir "müşteri listesi" olduğuna ilişkin kanıt bulunamadığını ve Epstein'ın hücresinde intihar ettiğini tespit ettiğini açıkladı.

Medya ve kamuoyunda farklı iddialar da gündeme geldi; gazeteci Tucker Carlson Epstein'ın "İsrail için çalıştığını" öne sürerken, Wall Street Journal ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in 50'nci doğum günü için tanıdıklarından mektuplar talep ettiğini ve bunlardan birinin Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı ayrıca, Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydı ve tutanaklarını paylaştı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile kayıtlarda Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" savunuyordu.