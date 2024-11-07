DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

Demokratlar Seçim Mağlubiyetini Tartışıyor

ABD'de Demokratlar başkanlık seçimlerindeki mağlubiyet sonrası eleştirilere başladı, partinin geleceği için önemli muhalefet sesleri yükseliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:43
Demokratlar Seçim Mağlubiyetini Tartışıyor

Demokratlar İçin Seçim Sonrası Eleştiriler

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Demokratlar arasında mağlubiyetin nedenleri üzerine değerlendirmeler hızla artmaya başladı. Partinin adayları Kamala Harris'e yönelik eleştiriler de gündemdeki yerini aldı.

Eleştiriler ve Yorumlar

ABD'den yayımlanan Axios haber sitesi, Demokrat siyasetçilerin, Harris'in seçim yenilgisine dair çeşitli tepki mesajları paylaştığını belirtti. Temsilciler Meclisi üyesi Tom Suozzi, "İnsanlar, Donald Trump'a neden oy verdi diye sormamız lazım," diyerek yeni bir bakış açısı sundu. Suozzi, toplumun aşırılıktan bıktığını ifade etti ve halkı dinlemenin önemine dikkat çekti.

Senatör Bernie Sanders, toplantılarda yaptığı açıklamada, Demokratları işçi sınıfını unuttukları için eleştirdi. "Büyük çıkar grupları ve yüksek maaşlı danışmanların bu başarısız kampanyadan ders çıkarabileceklerini düşünmüyorum," dedi.

Şaşkınlık ve Yargılar

Demokratlar arasında seçim sonuçları ile ilgili şaşkınlık ifade eden Brad Schneider, "Bu, beklediğimiz bir şey değildi," şeklinde değerlendirmelerde bulundu. İsimlerinin gizli kalmasını isteyen bazı Demokrat üyeler ise, sonucun parti ideolojisinden çok liderliğe yönelik bir tepki olduğuna inandıklarını belirtti.

Jamaal Bowman ve Ro Khanna gibi isimler de seçim sürecindeki hatalara işaret etti. Bowman, "Çok sayıda hata vardı," dedi. Diğer bir demokrat siyasetçi ise partinin Trump'a karşı izlediği tavrı sorgulayarak, "Demokratlar, Trump'ın yaptığı her şeye saldırdı. Ancak arada ortak bir zemin bulamadık," ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler
2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi
3
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu
4
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
5
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı
6
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı
7
İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak