Denetimli Serbestlik 20. Yılı: Eskişehir'de Konferans

Eskişehir'de "Türk Ceza Adalet Sisteminde 20. Yılında Denetimli Serbestlik" konferansı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferans, Denetimli Serbestlik uygulamalarının 20. yılını ve sistemin Türkiye ceza adaletindeki dönüşümünü ele aldı. Konferans, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

20 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, insan odaklı ve onarıcı adalet anlayışıyla ceza infaz sistemine yeni bir boyut kazandırmış; bugün gerçekleştirilen etkinlik bu dönüşümün değerlendirilmesine odaklandı.

Açılış konuşması — Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel açılışta, üniversitenin çok yönlü çalışmalara verdiği önemi vurguladı ve şunları söyledi: "Üniversite olarak sadece eğitim ve araştırma yapmanın yanı sıra farklı alanlarda çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün burada değerli akademisyenlerimizle Denetimli Serbestlik sistemini değerlendireceğiz. Denetimli serbestlik uygulamalarında yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözümleri değerlendireceğiz. Akademisyenlerimizin katkılarıyla gerçekleşecek konferansımızın paydaşlarımıza ve tüm öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ın değerlendirmesi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Denetimli Serbestlik sisteminin 20. yılına ulaşmasının heyecanını paylaştı ve belirtti: "Denetimli Serbestlik sistemimiz, 2005 yılında yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Kanunuyla hukuki temellerine kavuşmuştur. Bu 20 yıllık süreç, denetimli serbestliğin Türk hukuk sistemi içerisindeki yerini sağlamlaştırdığı, uygulama alanını genişlettiği ve profesyonel bir yapıya kavuştuğu bir dönüşüm hikayesidir"

Başsavcı Karakülah, Denetimli Serbestlik uygulamalarının yalnızca bir infaz yöntemi veya erken tahliye aracı olmadığını vurgulayarak; bunun ceza hukuku yaptırımlarının bireyselleştirilmesi ilkesini hayata geçiren, onarıcı adalet anlayışını öne çıkaran ve sosyal rehabilitasyon işlevi gören bir sistem olduğunu ifade etti. Ayrıca, uygulamaların akademik ve adli açıdan kapsamlı şekilde incelenmesinin uygulama birliğini güçlendireceğine ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağına işaret etti.

Öğrencilere seslenen Başsavcı Karakülah, Denetimli Serbestlikin geleceğine dair şunları dile getirdi: "Denetimli Serbestliğin geleceği; daha fazla uzmanlaşma, elektronik takip sistemlerinin daha etkin kullanımı, üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü iş birlikleri ve en önemlisi, onarıcı adalet felsefesinin sistemin tüm kılcallarına nüfuz etmesiyle şekillenecektir. Değerli hukuk öğrencileri, sizler geleceğin hakim, savcı ve avukatları olarak, bu modern infaz rejimini sadece kanun maddelerinden ibaret görmemelisiniz. Kanunların arkasındaki insan odaklı felsefeyi de benimsemelisiniz. Unutmayınız ki, adalet sadece cezalandırmak değil, aynı zamanda iyileştirmek ve fırsat vermektir."

Panel ve sunumlar

Program, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya moderatörlüğünde sunumlarla sürdü. Sunum yapanlar ve başlıkları şunlardı:

Prof. Dr. Olgun Değirmenci (TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi) — "Genel Hatları ile 5275 Sayılı Kanunda Düzenlenen Denetimli Serbestlik Kurumu"

Doç. Dr. Hakan A. Yavuz (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi) — "Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Türkiye’de Denetimli Serbestlik"

Dr. Öğr. Üyesi Semih Yumak (ESOGÜ Hukuk Fakültesi) — "Türk Ceza Adaleti Sisteminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Denetimli Serbestlik Hizmetleri"

Sunumların ardından, konferansa katkı sağlayan akademisyenlere plaket takdimi yapıldı. Plaketleri Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir Vali Yardımcıları Yakup Güney ve Adem Keleş tarafından takdim edildi.

