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Denetimli Serbestlik Kapsamında Camide Temizlik Görevi: Okan K.'nın Hikayesi

Denetimli serbestlikteki Okan K., haftada 5 gün cami temizliği yaparak hayatında değişim yaşıyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:28
Denetimli Serbestlik Kapsamında Camide Temizlik Görevi: Okan K.'nın Hikayesi

Denetimli Serbestlik ile Yeni Bir Başlangıç

Yargılandığı davada hüküm giyen ve bir süre cezaevinde kalan Okan K., denetimli serbestlik uygulaması ile hayatına yeni bir yön veriyor. 2018 yılında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Okan K., cezasının bir kısmını Giresun'daki cezaevinde geçirdikten sonra, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında 486 gün camide temizlik yapmaya yönlendirildi.

Haftada 5 Gün Cami Temizliği

Trabzon'da, eşi Trabzonlu olan Okan K., haftada 5 gün Ortahisar ilçesindeki Hikmet Nazif Kurşunoğlu Camisi'nde temizlik yapıyor. Pazartesi ve salı günleri, kolluk kuvvetlerine imza vermek için gidiyor. Cami temizliği kapsamında çevre temizliği, mescit alanı ve lavaboların temizliğine katkıda bulunuyor.

Değişen Hayatı ve Yeni İlişkiler

AA muhabirine konuşan Okan K., "2018 yılında cezaevine girdim, açık cezaevinde bir süre kaldım ve 2024 yılında tahliye oldum. Burada 1,5 yıl görev yapacağımı biliyorum. Hocamız Allah razı olsun, bize destek oluyorlar" ifadelerini kullandı. Cami işlerinin hayatında birçok olumlu değişiklik yarattığını belirten Okan K., "Temizlik yaptıkça daha iyi insanlar tanıdım ve daha kaliteli ortamlar kurdum" dedi.

İmam Tevfik Kahvecioğlu'ndan Destek

Hikmet Nazif Kurşunoğlu Camisi İmamı Tevfik Kahvecioğlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Caminin temizliğini yapıyorlar. Manevi temizlikten bahsederek, eski hatalara dönmemeleri için onlara yardımcı oluyoruz" diyerek vurguladı. Kahvecioğlu, Okan K.'nın camide yaptığı hizmetlerin cemaat tarafından da memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Yargılandığı davada hüküm giyen ve bir süre cezaevinde kalan Okan K., denetimli serbestlik...

Yargılandığı davada hüküm giyen ve bir süre cezaevinde kalan Okan K., denetimli serbestlik uygulaması kapsamında haftada 5 gün cami temizliyor.

Yargılandığı davada hüküm giyen ve bir süre cezaevinde kalan Okan K., denetimli serbestlik...

Yargılandığı davada hüküm giyen ve bir süre cezaevinde kalan Okan K., denetimli serbestlik uygulaması kapsamında haftada 5 gün cami temizliyor.

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