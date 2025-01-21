Deniz Işın, Menajer Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi

Deniz Işın'dan İfade Süreci

Ünlü oyuncu Deniz Işın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'mağdur' sıfatıyla ifadesini verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, sosyal medya platformlarında yer alan iddialar doğrultusunda resen başlatıldı.

Soruşturmanın detayları arasında, Ayşe Barım’ın menajerliğini yaptığı bazı sanatçılar ve oyuncuların şikayetleri yer alıyor. Özellikle Işın’ın ifadesinde, Barım’ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve bu durumun diğer oyuncuları olumsuz etkilediği iddialarına dikkat çekilmiştir.

Soruşturmanın Gelişmeleri

Işın, ifade verme işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'nden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, ona karşı çıkan bazı oyuncuların sektörden uzaklaştırıldığına dair iddialar da gündeme gelmektedir.

Öte yandan, Barım’ın menajerliğini yaptığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise konu hakkında 'tanık' sıfatıyla ifade vermiştir. Soruşturma sürüyor ve gelişmeler merakla takip ediliyor.