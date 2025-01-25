Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu

Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Akdeniz Bölge Komutanlığı'na Ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 23 Ocak 2025 tarihinde Akdeniz Bölge Komutanlığı ve bağlı birliklerde kapsamlı denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan ziyarette, Oramiral Tatlıoğlu’nun gerçekleştirdiği incelemeler ve denetimlerin detayları paylaşıldı. Ziyaret esnasında çekilen fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşılarak, tatbikat ve birliklerin hazırlık seviyeleri hakkında bilgi verildi.

Bu tür ziyaretlerin, askeri birliklerin moral ve motivasyonunu artırması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Akdeniz Bölge Komutanlığı ve bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Akdeniz Bölge Komutanlığı ve bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.