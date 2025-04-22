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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, İngiliz Mevkidaşı ile Görüştü

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı ile 22 Nisan'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 18:36
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, İngiliz Mevkidaşı ile Görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu ve İngiliz Mevkidaşı Bir Araya Geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, 22 Nisan 2025 tarihinde Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, ziyaret anlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek adına atılan önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, 22 Nisan 2025 tarihinde Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, 22 Nisan 2025 tarihinde Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

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