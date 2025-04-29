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Deniz Kuvvetleri'nden Geleneksel Deniz Temizliği Klasiği

MSB, her yıl nisan ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerden deniz temizliği etkinliği düzenliyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:42
Deniz Kuvvetleri'nden Geleneksel Deniz Temizliği Klasiği

Deniz Kuvvetleri'nden Temiz Deniz İçin Önemli Adım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında yapılan geleneksel deniz temizliği etkinliğinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı tüm birliklerde temiz çevre bilincinin pekiştirilmesi maksadıyla, her yıl nisan ayında yapılan geleneksel 'deniz ve kıyı temizliği' faaliyeti, deniz temizleme araçları, personel ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi," ifadelerine yer verdi.

Bu yıl da düzenlenen etkinlikte, deniz temizliği çalışmalarının yanı sıra çevre bilincinin arttırılması da hedefleniyor. Temiz denizler, gelecek nesiller için büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında gerçekleştirilen geleneksel deniz temizliği yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında gerçekleştirilen geleneksel deniz temizliği yapıldığını bildirdi.

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