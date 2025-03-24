Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Denizbank, emekli, memur ve işçilere yönelik 700 TL'ye kadar fatura destek kampanyası başlattı. Ayrıntılar 31 Mart'a kadar geçerli.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:06
Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Denizbank'tan Fatura Desteği Kampanyası

Artan fatura masrafları, dar gelirli vatandaşların cebini zorlamaya devam ederken, Denizbank yeni bir kampanya ile destek sağlıyor. Emekli, memur ve işçi statüsündeki tüm bireysel müşteriler, 700 TL’ye varan fatura desteğinden yararlanabilecek.

Kampanya Kapsamı ve Şartlar

Denizbank, yalnızca belirli şartları taşıyan müşterilerin yararlanabileceği bu kampanya için resmi web adresini kullanarak ayrıntıları açıkladı. Müşterilerin, fatura talimatı vermesi yeterli olacak.

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

700 TL'lik Destek ve Bonus İmkanları

Bireysel kredi kartıyla otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere bonus imkanı sunuluyor. Tek bir fatura için talimat verildiğinde 200 TL, üç farklı fatura için talimat verildiğinde 400 TL bonus kazanılacak. Beş yeni fatura talimatı verildiği takdirde ise Denizbank, hesabınıza tam 700 TL bonus puan yatıracak.

Kampanya Süresi

Kampanya, 01 Mart 2025 tarihinde başladı ve 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında kredi kartınızla otomatik fatura ödeme talimatı vermeniz gerekiyor.

Yeni Müşterilere Özel Koşullar

Kampanya kapsamında, yalnızca dijital kanallar üzerinden ilk defa müşteri olarak başvuru yapanların yararlanabileceği bilgisi verildi. Mevcut Denizbank müşterileri bu destekten faydalanamıyor. Yani, mobil uygulama veya internet bankacılığı aracılığıyla yeni bireysel kredi kartı başvurusunda bulunup, bu sırada otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekiyor.

Detaylı bilgi için Denizbank'ın resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.

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