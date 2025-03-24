Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Denizbank'tan Emeklilere Promosyon Duyurusu

Emeklilerin yüzlerini güldürecek bir haber, Denizbank'tan geldi. Emekli promosyonlarının uzun süredir beklenen artışı bu banka ile başlıyor. Emeklilerin, maaş zammının ardından banka promosyonlarını merakla bekledikleri şu günlerde, Denizbank, toplamda 20.000 TL’ye ulaşan bir destek sunuyor.

Promosyon Detayları

Denizbank, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan ya da mevcut taahhüdü sona eren emeklilere, iki aşamalı bir promosyon fırsatı sunuyor. İlk olarak, maaş tutarına göre 12.000 TL'ye kadar olan standart nakit promosyon ödeniyor. Ayrıca, yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca maaşını Denizbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere, belirli ürünleri kullanmaları koşuluyla ek olarak 8.000 TL’lik ek promosyon da sağlanıyor.

Maaşa Göre Promosyon Miktarları

Maaş aralıklarına göre belirlenen promosyon miktarları aşağıda listelenmiştir:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL nakit promosyon

arası maaş alanlara: 5.000 TL nakit promosyon 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL nakit promosyon

arası maaş alanlara: 8.000 TL nakit promosyon 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL nakit promosyon

arası maaş alanlara: 10.000 TL nakit promosyon 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL nakit promosyon

Ekstra 8.000 TL’lik Promosyon İmkanları

Denizbank, yeni emekli müşterileri için ek olarak 8.000 TL daha kazanma fırsatı sunuyor. Bu ek promosyondan yararlanmak için belirli şartlar gerekiyor:

MobilDeniz Kullanımı: DenizBank Mobil uygulamasını indirip kullanmaya başlayan emeklilere anında 1.000 TL nakit kazanma fırsatı.

DenizBank Mobil uygulamasını indirip kullanmaya başlayan emeklilere anında 1.000 TL nakit kazanma fırsatı. Kredili Mevduat Hesabı (KMH): Bu ürüne sahip olan emeklilere 1.000 TL nakit ödenecek.

Bu ürüne sahip olan emeklilere 1.000 TL nakit ödenecek. Kredi Kartı: DenizBank kredi kartına başvuran emeklilere 2.000 TL nakit promosyon veriliyor.

DenizBank kredi kartına başvuran emeklilere 2.000 TL nakit promosyon veriliyor. Otomatik Fatura Talimatı: Maaş tutarına göre değişen otomatik fatura ödeme talimatı verenler ek promosyon kazanıyor:

Maaş tutarına göre değişen otomatik fatura ödeme talimatı verenler ek promosyon kazanıyor: 0 - 9.999 TL maaş alanlara: 1.000 TL

maaş alanlara: 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara: 2.000 TL

maaş alanlara: 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara: 3.000 TL

maaş alanlara: 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 4.000 TL

Denizbank, emekliler için sunduğu bu fırsatlarla, tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Emekliler, bu avantajlardan yararlanmak için karşılaştırmalı olarak en uygun seçeneği tercih edebilirler.